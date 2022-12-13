По факту гибели 10-летнего ребенка в Челябинске возбудили уголовное дело

Дело расследуется по статье «причинение смерти по неосторожности»

Утром 12 декабря десятилетний мальчик умер в одном из лечебных учреждений Челябинска. До этого у ребенка были симптомы ОРВИ, но потом состояние ухудшилось. Как пишет следственное управление СК РФ по Челябинской области, процессуальная проверка уже проведена. По ее итогам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности».

Как мы писали ранее, в конце прошлой недели ребенок ушел на больничный с признаками ОРВИ. Ему назначили терапию, и близкие следовали советам участкового доктора. В воскресенье у мальчика подскочила температура, началась рвота, а к вечеру температура упала до 36 градусов. По предварительным данным, мальчик был доставлен в медицинское учреждение после ухудшения состояния во время болезни. Но спасти его уже не удалось.

По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.