По экологическим тропам Челябинской области теперь можно прогуляться виртуально

Это касается трех экотроп

Маршруты «К большой Усть-Катавской пещере», «Жукова Шишка» и «Жуковский подъем» стали доступны на «Яндекс. Картах», сообщает министерство экологии Челябинской области.



«Теперь любой желающий сможет „прогуляться“ в лесу или „подняться“ на смотровые площадки, откуда открываются прекрасные виды на Симский городской пруд и реку Катав, не выходя из дома, а позже, по возможности, — посетить места лично и убедиться в природной красоте Урала воочую», — сообщают в министерстве.

Специальная съемка для создания сферической панорамы проводилась с использованием 3D-камеры. Оцифровка была выполнена в рамках плана работы проектной группой по развитию природного туризма в регионе.

«Пешеходный туризм сегодня набирает популярность. И речь не только про маршруты в национальных парках, но и про небольшие тропы, куда туристы отправляются на прогулку. 3D-маршруты были созданы для того, чтобы у жителей и гостей нашего региона сложилось представление о том, как подъехать к тропе, какие достопримечательности увидеть на ней, а также оценить сложность и продолжительность маршрута. Теперь туристы заранее смогут совершить онлайн-прогулку и решить, по какой именно тропе им хочется пройти», — прокомментировал генеральный директор АНО «Центр проектного развития» Максим Мельников.