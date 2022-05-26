По «дачной амнистии» узаконили почти 100 тыс. садовых домов в Челябинской области

Активнее всех «упрощенкой» пользуются челябинцы и магнитогорцы

В Челябинской области начиная с 2006 года по «дачной амнистии» зарегистрированы права в отношении 382 тысяч объектов недвижимости. Из них 194 тыс. — это земельные участки, 99 тыс. — садовые дома и 89 тыс. — другие индивидуальные жилые строения. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в региональном управлении Росреестра.

«Наиболее активно „дачной амнистией“ пользуются жители крупных городов, таких как Челябинск и Магнитогорск. Там отмечают большое количество прав на недвижимость, расположенную в садовых некоммерческих товариществах», — уточнили в Росреестре.

В районах (например, Кизильском, Агаповском и Сосновском) отмечаются высокие показатели по оформлению в упрощенном порядке земельных участков.

Напомним, что «дачная амнистия» — это упрощенный порядок оформления прав на загородную недвижимость, который действует в России с 1 сентября 2006 года по 1 марта 2031 года. О продлении срока «дачной амнистии» на пять лет ИА «Первое областное» писало в начале года.

Ожидается, что в этом году вступит в силу закон о «дачной амнистии 2.0», упрощающий оформление прав на земельные участки и жилые дома на них, построенные до 14 мая 1998 года.

Из материала ИА «Первое областное» вы также можете узнать о том, что такое «гаражная амнистия» и как ею воспользоваться.