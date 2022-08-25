По Челябинску запустят ретротроллейбус

Это единственная сохранившаяся модель 1995 года в России

По Челябинску начнет ходить раритетный троллейбус-гармошка 1995 года. Правда, в нем заменят электронику и сиденья. Ретротроллейбус выйдет на городской маршрут точно такой, как 27 лет назад, сообщают в службе организации движения Челябинской области.

Троллейбус модели ЗиУ-683В — сейчас это единственная сохранившаяся модель такого троллейбуса в России. С 1995 по 2013 год троллейбус работал на маршруте № 12 «АМЗ — Молдавская». Это была одна из самых вместительных машин в то время — 164 пассажира ехали, тесно прижавшись друг к другу.

Кузов изменять не будут, сохранится даже оригинальная расцветка. Какому маршруту так повезет с музейным транспортом, пока не решено.



