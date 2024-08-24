По Челябинской области пронесся смерч

Стихия повредила жилые дома

В пятницу, 23 августа, ночью по селу Огневскому в Каслинском районе пронесся смерч. В результате у нескольких домов повреждены крыши, местами разрушены дворовые постройки. Как сообщили в пресс-службе района, местные власти уже приступили к оценке причиненного ущерба.

«При утрате единственного жилья или при его повреждении пострадавшим собственникам будет оказана необходимая помощь. Социальные объекты не пострадали»,— уточнили в администрации.

Кроме того, часть поселка осталась без света. В пятницу специалисты работали над восстановлением электроснабжения.

Ситуация находится на контроле местных властей.

В июне по югу Челябинской области мощный торнадо прошелся дважды. Без повреждений домов также не обошлось.