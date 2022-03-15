По Челябинской области курсируют 17 передвижных медицинских пунктов

Фельдшеры приезжают к жителям отдаленных деревень

В Челябинской области для жителей отдаленных от крупных населенных пунктов деревень работают передвижные медицинские комплексы. 17 медпунктов на колесах обслуживают тысячи южноуральцев. В региональном Минздраве рассказали, какими услугами могут воспользоваться пациенты ФАПа на колесах.

В Агаповском районе новый передвижной фельдшерско-акушерский пункт работает с мая 2021 года. Он обслуживает жителей шести деревень, за это время его помощью воспользовались свыше 500 пациентов.

Большая часть из них — люди пенсионного возраста, они родились, выросли и, проработав всю жизнь в совхозе, вышли на заслуженный отдых. Чтобы сделать прививку, сдать анализы, получить консультацию врача, жителям не нужно ездить за 60 километров от дома в райцентр.

«Мне нужен был осмотр специалиста, колено побаливало. Врач осмотрел, выписал препараты, начну лечение. Конечно же, очень рад, ведь самому никуда ехать не нужно, врачи уже здесь, прием комфортный, автомобиль новый — это очень удобно», — пояснил пациент ФАПа Александр Погорелый.

Комплекс работает в автономном режиме: освещение, вентиляция, отопление, кондиционирование, пожарная сигнализация. В фургоне может держаться постоянная комфортная температура при −40˚С до +40˚С внешней среды. Это достаточно удобно для уральского климата.

Передвижной ФАП предназначен для проведения выездных медицинских осмотров, профилактических, диагностических и лечебных проверок, оказания помощи жителям именно отдаленных территорий.

«Каждый раз нам говорят слова благодарности за возможность получить медицинскую помощь на местах. А мы и рады спешить на помощь к нашим пациентам на такой современной и удобной технике», — говорит заведующая передвижным ФАПом районной больницы Антонина Клещева.

Свои объезды она совершает ежедневно. Селяне приходят в ФАП для измерения температуры, давления, пульса, уровня сахара, холестерина, ЭКГ, измерения веса и роста. За время работы на передвижном ФАПе на ранней стадии выявляются и такие заболевания, как сахарный диабет.