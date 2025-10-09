Сегодня, 9 октября, погода в Челябинской области еще позволит насладиться теплом и солнцем. Местами воздух прогреется до +18°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске ожидаются 16°C со знаком плюс и ясное небо.
Воздух в Магнитогорске прогреется до +17°C. Переменная облачность. Ветер южный, слабый.
В Златоусте, Снежинске и Озерске — преимущественно облачно и +14°C.
В Верхнем Уфалее чуть прохладнее — до +12°C. Осадков не будет. Ветер юго-западный, до 2 метров в секунду.
В южных районах градусники покажут до +17°C.
В целом дневной прогрев в регионе составит от +13 до +18°C. Переменная облачность, без дождей. Ветер неустойчивый, слабый.
Уже в пятницу, 10 октября, в регионе установится пасмурная погода, а в выходные резко похолодает.