По-августовски тепло будет в Челябинской области 9 октября

До конца бабьего лета остаются считанные дни

Сегодня, 9 октября, погода в Челябинской области еще позволит насладиться теплом и солнцем. Местами воздух прогреется до +18°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидаются 16°C со знаком плюс и ясное небо.

Воздух в Магнитогорске прогреется до +17°C. Переменная облачность. Ветер южный, слабый.

В Златоусте, Снежинске и Озерске — преимущественно облачно и +14°C.

В Верхнем Уфалее чуть прохладнее — до +12°C. Осадков не будет. Ветер юго-западный, до 2 метров в секунду.

В южных районах градусники покажут до +17°C.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +13 до +18°C. Переменная облачность, без дождей. Ветер неустойчивый, слабый.

Уже в пятницу, 10 октября, в регионе установится пасмурная погода, а в выходные резко похолодает.