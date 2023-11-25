Плюсовую температуру, метели и сильный ветер прогнозируют в Челябинской области

На регион надвигается циклон с юга

Сегодня, 25 ноября, в Челябинской области прогнозируют резкое потепление: столбики термометров поднимутся до 0 градусов и выше. При этом в регионе ожидается непогода: синоптики обещают снег с дождем, метели и сильный гололед. Рассказываем о погоде в субботу подробнее.

«В выходные дни юго-западный ветер принесет в уральские регионы черноморский воздух: в Челябинской и Курганской областях после непродолжительных осадков в виде мокрого снега, местами с дождем, температура повысится до 0...+4°С. Интенсивных осадков до середины следующей недели не предполагается»,— рассказали в уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным челябинских синоптиков, утром в Челябинске будет около −17°C, днем температура возьмет курс на более комфортную: обещают от −2 до 0°C. Облачно с прояснением, небольшой снег. На дорогах гололед. Ветер южной четверти 5—10 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы столбики термометров покажут около −14°C, в отдельных районах значительно ниже. Днем потеплеет до +2°C, местами отметка на градуснике остановится на −3°C. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснением, небольшой, местами умеренный мокрый снег. На юге региона пройдет снег с дождем. Локально возможны метели. На дорогах гололед. Ветер южного направления от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.