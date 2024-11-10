Плюсовую температуру и сильный ветер прогнозируют в Челябинской области 10 ноября

Осадки продолжатся

Сегодня, 10 ноября, в Челябинской области снова ожидается снег, местами с дождем. Но, по данным синоптиков, обильных снегопадов не будет. День выдастся теплым, но ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается около +3°С. Облачно с прояснением, небольшой мокрый снег. Ветер западного направления до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

До +3°С будет в Магнитогорске. Пасмурно, ближе к вечеру начнется небольшой дождь со снегом. Ветер западный пять метров в секунду.

В Миассе пройдет небольшой дождь со снегом, а воздух прогреется до +1°С. Ветер северо-западного направления около шести метров в секунду.

В Златоусте показания термометров достигнут −1°С. В первой половине дня пройдет дождь со снегом, во второй — снег. Ветер северо-западный до шести метров в секунду.

Жителям Троицка достанется самая теплая погода: градусники покажут около +4°С. Но настроение горожанам подпортит небольшой дождь со снегом. Ветер западный шесть метров в секунду.

В целом отметка на градуснике в регионе будет варьироваться от небольшого минуса до небольшого плюса. Синоптики обещают мокрый снег, местами переохлажденный дождь. Локально ожидаются метели и гололед. Ветер западного направления до 11 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.