Плюсовую температуру и сильный ветер обещают в Челябинской области 15 марта

В отдельных районах сохранятся осадки

В пятницу, 15 марта, в Челябинской области ожидается очень сильный ветер: порывы могут достигать 18 метров в секунду. На большей части территории региона температура будет плюсовой и без осадков, сообщает ИА «Первое областное» со ссылкой на областной Гидрометцентр и популярные погодные сервисы.

Предстоящей ночью столбики термометров в Челябинске могут приблизиться к −3°С. Пройдет дождь со снегом. Днем минус сменится на плюс. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный до 5,3 метра в секунду.

Заглянет теплая погода и в Магнитогорск: в городе воздух прогреется до +3°С. Преимущественно малооблачно. Ветер юго-западного направления 5,5 метра в секунду.

В Миассе синоптики прогнозируют +1...+4 градуса и усиление ветра до шести метров в секунду. День выдастся без осадков.

В Златоусте прогнозируют пасмурную погоду, но без существенных осадков. Отметка на градуснике будет варьироваться от −2 до +2°С. Ветер западный до семи метров в секунду.

Столбики термометров в Карабаше покажут от −1 до +2°С. Пасмурно, осадков не обещают. Ветер преимущественно западного направления до 7,4 метра в секунду.

В целом температура воздуха ночью в регионе установится в пределах от −2 до −7°С, при прояснении опустится до −12°С. Днем градусник покажет около 0...+5 градусов, в низинах сохранятся минусовые значения — до −3°С. Облачно с прояснениями, в горных районах местами пройдет мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, локально порывы могут достигать 13—18 метров в секунду.