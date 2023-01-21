Плюсовую температуру и порывистый ветер прогнозируют в Челябинской области

В отдельных районах региона температура воздуха будет значительно ниже

Сегодня, 21 января, в Челябинской области будет по-весеннему тепло: воздух прогреется до +2 градусов. День будет солнечным, со слабым ветром, передают в областном Гидрометеоцентре.

В утренние часы в Челябинске ожидается около −18°C, днем температура воздуха установится в пределах от −1 до +1°C. Синоптики обещают солнечную погоду, без осадков. Ветер западный, юго-западный 2—7 метров в секунду.

В Челябинской области утром прогнозируют около −15°C, местами, особенно в низинах, температура будет заметно ниже. Днем потеплеет до +2°C, однако на юге и в низинах сохранятся более низкие значения: до −8 и −17 градусов соответственно. Погода будет солнечной. Ветер западного направления от 2 до 7 метров в секунду, на севере региона с порывами до 12 метров в секунду.