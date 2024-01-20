Плюсовую температуру и метели обещают жителям Челябинской области

День будет ветреным

Сегодня, 20 января, в Челябинской области ожидается ветреная, но теплая погода: местами столбики термометров поднимутся до плюсовых значений. Небольшой снег возможен лишь на севере региона, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске утром столбики термометров покажут около −18°C, днем поднимутся до −5…−7 градусов Цельсия. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.

В Челябинской области в утренние часы синоптики прогнозируют около −16°C, местами ниже. Днем ожидается от −4 до −9°C, в низинах отметка на градуснике опустится до −12°C. В горных районах возможно потепление до +1°C. Ветер южный, юго-западный 5—10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Переменная облачность, на крайнем севере возможен слабый мокрый снег и метели.

