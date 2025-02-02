Плюсовую температуру и гололед прогнозируют в Челябинской области 3 февраля

Ветер усилится

Похолодания в начале недели в Челябинской области не предвидится. В понедельник, 3 февраля, в регионе все также будет небольшой плюс. Из-за ночных отрицательных температур синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о гололеде.

В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до −4 градусов, днем воздух прогреется до −1...+1 градуса. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Утром на дорогах гололед. Ветер южного направления, от 5 до 10 метров в секунду.

По области синоптики обещают в ночные часы от −1 до −6 градусов, при прояснении температура может опуститься до −11 градусов. Днем — от −3 до +2. Облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег. В отдельных районах гололед. Возможны туман и изморозь. Ветер южный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.