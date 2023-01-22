Плюсовая температура сохранится в Челябинской области 22 января

Жителей региона предупредили о порывистом ветре

По-весеннему теплая погода задержится в Челябинской области еще на один день: сегодня, 22 января, в регионе вновь прогнозируют потепление до +2°C. Южноуральцам обещают солнечную погоду и местами порывистый ветер. Об этом рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Днем в регионе температура воздуха поднимется от −3 до +2 градусов, в низинах будет холоднее — до −8°C. Синоптики прогнозируют переменную облачность и западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также потеплеет до +2 градусов. Погода будет преимущественно солнечной, без осадков. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.