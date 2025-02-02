Плюсовая температура сохранится в Челябинской области 2 февраля

День выдастся пасмурным

Сегодня, 2 февраля, погода в Челябинской области существенно не изменится: синоптики обещают колебания температуры от слабого минуса к слабому плюсу и несильный ветер. В отдельных районах может пройти небольшой снег. Рассказываем подробнее со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске сегодня потеплеет до +2°C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, до 3 метров в секунду.

В Магнитогорске максимум 0°C, также пасмурно. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

В Сатке и Аше синоптики обещают около +1°C. Может пройти слабый снег. Ветер южный, до 4 метров в секунду.

В целом по области температура будет варьироваться в пределах от −2 до +3°C. Преимущественно пасмурно, на крайнем западе возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду.