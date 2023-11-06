Плюсовая температура сохранится в Челябинске до конца рабочей недели

А в выходные на Южном Урале обещают дождь

Природа продолжает радовать южноуральцев аномальным теплом. Долгосрочный прогноз, составленный Гидрометцентром России, обещает челябинцам плюсовую температуру до конца этой недели.

Во вторник, 7 ноября, в Челябинске воздух прогреется до +3...+5 градусов, на юге области до +8. В регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Аналогичную погоду синоптики обещают в среду, четверг и пятницу. Ночами около нуля градусов.

А в выходные, 11 и 12 ноября, Гидрометцентр России предрекает нам дождь при дневной температуре воздуха +4...+3 градуса.

Кстати, минувшей ночью жители Челябинской области наблюдали в небе северное сияние. Напомним, это уже второе северное сияние в этом году: ранее жители региона могли видеть это редкое явление в конце марта.

Между тем сотрудники национального парка «Таганай» обратили внимание на необычное для ноября поведение вербы — кустарник снова распускается, перепутав осень с весной.