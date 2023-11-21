Плюсовая температура, снегопады и гололед ожидаются в Челябинской области

Ветер будет сильным

Сегодня, 21 ноября, в Челябинской области разыграется непогода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе пройдет снег, местами ожидаются метели. На дорогах будет скользко.

Этим утром в регионе прогнозируют около −5°C, местами будет значительно холоднее. Днем температура установится в пределах от −1 до −6°C, в южных районах потеплеет до +2°C. Облачно с прояснением, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на севере области до умеренных. В горах обещают снегопад. Возможны метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, восточный 6—11 метров в секунду, порывы могут достигать 13—18 метров в секунду.

В Челябинске столбики термометров в утренние часы покажут около −7°C, днем будет от −1 до −3°C. Ветер преимущественно юго-восточного направления от 6 до 11 метров в секунду. Ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег.