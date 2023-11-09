Плюсовая температура, небольшой снег и туман ожидаются в Челябинской области

На дорогах синоптики прогнозируют гололед

Сегодня, 9 ноября, в Челябинской области сохранится пасмурная и туманная погода. Местами пройдет мелкий снег. Столбики термометров поднимутся до +7 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром в Челябинске будет около +1°C, дневной прогрев составит до +5°C. Ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер юго-западного направления с переходом на северо-западный 4—9 метров в секунду.

Отдельные районы Челябинской области в отличие от столицы Южного Урала окажутся под влиянием осадков: синоптики прогнозируют не только мокрый снег, но и дождь. В целом будет пасмурно. Возможны гололед, изморозь. В утренние часы синоптики обещают туман. Температура воздуха утром около +2°C, днем — от +2 до +7°C. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.