Плюсовая температура и небольшой снег ожидаются в Челябинской области

День будет ветреным

Сегодня, 5 марта, в Челябинской области может потеплеть до +2 градусов. Местами сохранится небольшой минус. В горных районах пройдет снег, на остальной территории осадков не будет, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске отметка на градуснике в утренние часы приблизится к −6°C, днем воздух прогреется до +2°C. Ветер юго-западный, западный 5—10 метров в секунду. Погода порадует отсутствием осадков.

В Челябинской области столбики термометров утром достигнут −5°C, местами ниже. Днем температура установится в пределах от −3 до +2°C. Ветер западного направления 5—10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Облачно с прояснением, в горах ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица.