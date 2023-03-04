Плюсовая температура и дождь со снегом ожидаются в Челябинской области

Местами пройдут снегопады

Сегодня, 4 марта, в Челябинскую область вернется весенняя погода: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают потепление до +1 градуса, небольшой снег и снег с дождем. В регионе по-прежнему будет ветрено.

В Челябинске сегодня ожидается от −1 до +1 градуса. Будет облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер южного направления от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске синоптики прогнозируют до −2°C и дождь со снегом, который сменится слабыми зимними осадками. Ветер юго-западного направления около 5 метров в секунду.

В Аше и Златоусте сегодня возможны снегопады. В Аше также пройдет дождь со снегом. Столбики термометров покажут около −3 градусов.

В Озерске ожидается небольшой снег, к ночи осадки усилятся. Температура воздуха составит около −4 градусов.

Дождь со снегом пройдет сегодня и в Сатке. Там ожидается около −1 градуса и ветер до 5 метров в секунду.

В целом в регионе температура воздуха будет варьироваться в пределах от −4 до +1 градуса. Погода будет облачной. На дорогах ожидается гололед.