Пляжи и общественные пространства Челябинска обработают от клещей

Где и когда пройдет акарицидная обработка

С 26 по 28 апреля в Челябинске планируют обработать от клещей городские пляжи, а также общественные пространства Металлургического и Тракторозаводского районов. Акарицидную обработку проведут при благоприятных погодных условиях, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

В течение трех дней, начиная с сегодняшнего дня, обработают пляжи «Чайка», «Первоозерный», «Чуриловский», «Новороссийский», «Смолинский», «Спортивный», «Городской», «Шершневский» и «Белый парус». Горожан попросили воздержаться от прогулок в этих местах в указанный период.

На четверг, 27 апреля, запланирована обработка общественных пространств в Металлургическом районе:

на территории между домами № 10, 10а, 12, 12а на улице Комаровского и домами № 53а, 53б на шоссе Металлургов;

в поселке Аэропорт;

по 10 метров в каждую сторону вдоль двух дорожек от многоэтажных домов № 10, 11 до остановки «Кинотеатр „Сокол“»;

вдоль тротуара к аэропорту;

детской игровой площадки у магазина «Магнит»;

на территории вдоль ручья между улицей Анапской и улицей 26 Бакинских Комиссаров.

В Тракторозаводском районе также 27 апреля обработают следующие территории: