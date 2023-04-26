С 26 по 28 апреля в Челябинске планируют обработать от клещей городские пляжи, а также общественные пространства Металлургического и Тракторозаводского районов. Акарицидную обработку проведут при благоприятных погодных условиях, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
В течение трех дней, начиная с сегодняшнего дня, обработают пляжи «Чайка», «Первоозерный», «Чуриловский», «Новороссийский», «Смолинский», «Спортивный», «Городской», «Шершневский» и «Белый парус». Горожан попросили воздержаться от прогулок в этих местах в указанный период.
На четверг, 27 апреля, запланирована обработка общественных пространств в Металлургическом районе:
- на территории между домами № 10, 10а, 12, 12а на улице Комаровского и домами № 53а, 53б на шоссе Металлургов;
- в поселке Аэропорт;
- по 10 метров в каждую сторону вдоль двух дорожек от многоэтажных домов № 10, 11 до остановки «Кинотеатр „Сокол“»;
- вдоль тротуара к аэропорту;
- детской игровой площадки у магазина «Магнит»;
- на территории вдоль ручья между улицей Анапской и улицей 26 Бакинских Комиссаров.
В Тракторозаводском районе также 27 апреля обработают следующие территории:
- зеленую зону вдоль прибрежной полосы Первого озера вблизи пляжа «Чайка»;
- Мамин-сквер в пер. Мамина, дома № 1–3;
- Аллею Ветеранов на ул. Героев Танкограда, дом № 59;
- зеленую зону между пер. 3-м Бульварным и пер. 1-м Бульварным;
- Аллею им. Е. Овчинникова между домами № 108–110 на ул. Артиллерийской.