С 26 по 28 апреля в Челябинске планируют обработать от клещей городские пляжи, а также общественные пространства Металлургического и Тракторозаводского районов. Акарицидную обработку проведут при благоприятных погодных условиях, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

В течение трех дней, начиная с сегодняшнего дня, обработают пляжи «Чайка», «Первоозерный», «Чуриловский», «Новороссийский», «Смолинский», «Спортивный», «Городской», «Шершневский» и «Белый парус». Горожан попросили воздержаться от прогулок в этих местах в указанный период.

На четверг, 27 апреля, запланирована обработка общественных пространств в Металлургическом районе:

  • на территории между домами № 10, 10а, 12, 12а на улице Комаровского и домами № 53а, 53б на шоссе Металлургов;
  • в поселке Аэропорт;
  • по 10 метров в каждую сторону вдоль двух дорожек от многоэтажных домов № 10, 11 до остановки «Кинотеатр „Сокол“»;
  • вдоль тротуара к аэропорту;
  • детской игровой площадки у магазина «Магнит»;
  • на территории вдоль ручья между улицей Анапской и улицей 26 Бакинских Комиссаров.

В Тракторозаводском районе также 27 апреля обработают следующие территории:

  • зеленую зону вдоль прибрежной полосы Первого озера вблизи пляжа «Чайка»;
  • Мамин-сквер в пер. Мамина, дома № 1–3;
  • Аллею Ветеранов на ул. Героев Танкограда, дом № 59;
  • зеленую зону между пер. 3-м Бульварным и пер. 1-м Бульварным;
  • Аллею им. Е. Овчинникова между домами № 108–110 на ул. Артиллерийской.