Площадь Революции в Челябинске закроют для пешеходов из‑за репетиции парада Победы 19 апреля

Построение войск начнется в 17:00 и завершится в 20:00

Сегодня, 19 апреля, в Челябинске пройдет первая тренировка торжественного построения войск челябинского гарнизона ко Дню Победы. Как сообщили в пресс-службе управления культуры Челябинска, площадь Революции, где будет проведена репетиция парада, закроют для пешеходов на время ее проведения.

«Тренировка пройдет на площади Революции с 17:00 до 20:00, на этот период времени передвижение пешеходов по площади будет ограничено. Движение транспорта по проспекту Ленина будет осуществляться в обычном режиме»,— уточнили в управлении культуры города.

Горожан попросили учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.