/ Челябинцам разрешили запускать фейерверки на 7 площадках

Узнайте список разрешенных мест на интерактивной карте «Первого областного».

В воскресенье челябинцы и гости города будут встречать Новый год и запускать фейерверки. Городская администрация просит использовать пиротехнику только в определенных местах. В Челябинске таковых, не считая площадки для большого праздничного фейерверка, семь. Именно там машинам, людям и жильцам соседних домов ничего не угрожает.

В перечень вошли площадки рядом со зданиями по адресам: улица Черкасская, 15, Комсомольский проспект, 113, улица Артиллерийская, 136, Копейское шоссе, 64, улица Труда, 203, площадка юго-западнее здания по улице Кирова, 78 (набережная реки Миасс), а также пляж Советского района (тупик Большого переулка). — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

Игнорирующих правила пожарной безопасности ждёт штраф.

Запускающим фейерверки напоминают:

— нужно чётко следовать инструкции на изделии;

— нельзя наклоняться над фейерверком или ракетой;

— нельзя повторно запускать уже сработавший фейерверк;

— нельзя направлять ракеты и фейерверки на людей.



Узнайте, где разрешено запускать фейерверки во всей Челябинской области, с помощью нашей карты.



