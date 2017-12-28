/ Челябинцам разрешили запускать фейерверки на 7 площадках

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В воскресенье челябинцы и гости города будут встречать Новый год и запускать фейерверки. Городская администрация просит использовать пиротехнику только в определенных местах. В Челябинске таковых, не считая площадки для большого праздничного фейерверка, семь. Именно там машинам, людям и жильцам соседних домов ничего не угрожает.
В перечень вошли площадки рядом со зданиями по адресам: улица Черкасская, 15, Комсомольский проспект, 113, улица Артиллерийская, 136, Копейское шоссе, 64, улица Труда, 203, площадка юго-западнее здания по улице Кирова, 78 (набережная реки Миасс), а также пляж Советского района (тупик Большого переулка). — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.
Игнорирующих правила пожарной безопасности ждёт штраф.
Запускающим фейерверки напоминают:
— нужно чётко следовать инструкции на изделии;
— нельзя наклоняться над фейерверком или ракетой;
— нельзя повторно запускать уже сработавший фейерверк;
— нельзя направлять ракеты и фейерверки на людей.
Узнайте, где разрешено запускать фейерверки во всей Челябинской области, с помощью нашей карты.