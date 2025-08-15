Плохое содержание ливневок привело к маслянистому пятну на реке Миасс в Челябинске

Природоохранная прокуратура установила причину загрязнения

Челябинская природоохранная прокуратура приняла меры реагирования по факту загрязнения рек Игуменка и Миасс нефтепродуктами и установила причину. Сотрудники ведомства продолжают проверочные мероприятия в связи с загрязнением рек нефтепродуктами, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Для устранения последствий загрязнения спасатели мобильного отряда ОГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области» провели необходимые работы: на реке Миасс установлены боновые заграждения общей протяжённостью 140 метров, загрязнённый участок реки Миасс, обработан биоразлагаемым сорбентом для нейтрализации собранных нефтепродуктов.

Установлено, что причиной загрязнения стало ненадлежащее содержание сетей ливневой канализации. Руководителю обслуживающей организации МКУ «ЭВИС» внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.

Ранее мы подробно сообщали о том,какие работы ведутся по устранению загрязнений нефтепродуктами на реке Миасс.