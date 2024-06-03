Плитку в Арт‑сквере Челябинска заменят по гарантии

Благоустраивали территорию год назад

Наталья Котова на аппаратном совещании администрации Челябинска отметила, что плитка в сквере Искусств на набережной реки Миасс уже пришла в неподобающий вид. Мэр потребовала, чтобы подрядчики, выполняющие благоустройство территории, все заменили.

«Есть уже плитка, которая немного отходит. Нужно вернуться к контракту и по гарантийным обязательствам все восстановить», — отметила мэр.

Речь идет о территории, где зимой располагался каток. Замечания отмечены и администрацией Центрального района: Виктор Ереклинцев заметил, что пострадала не только плитка, но и туристические объекты сквера.