/ Борис Дубровский открывает Южно-Уральский гражданский форум. Текстовая трансляция

Губернатор выступает на пленарном заседании.

10:54 — У Бориса Дубровского спросили, правда ли он является руководителем движения "За возрождение Урала".

Борис Дубровский: Движение "За возрождение Урала" было создано еще Петром Ивановичев Суминым. С тех пор оно развивается, ведет активную деятельность. Единственное, я попросил уйти от названия "за возрождение", сказал, может быть, "за развитие". Но мне сказали не придумывать ничего, есть историческое название, пусть будет. Но Урал мы уже возродили. Историю общества этого мы ценим, развиваем его, буквально на следующей неделе у нас будет собрание, где мы актуализируем цели.

10:53 — В прошлом году мы заложили прекрасную традицию награждать общественников медалями «За развитие гражданского общества» и сегодня это начинание продолжим. Хочу поздравить тех, кто сегодня получит заслуженные награды. Убежден, что работая вместе, мы обеспечим общий успех нашим регионам и всей России. Слово "вместе" здесь ключевое. Желаю вам плодотворной работы и успехов в достижении поставленных целей!

10:52 — Я могу еще долго говорить об общественных институтах, деятельность которых мы видим и реально ощущаем. Но очевидно, что впереди еще очень много нерешенных задач. Надеюсь, форум их определит и поставит.

В своем Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Владимирович Путин подчеркнул: «Чтобы идти вперёд, динамично развиваться, мы должны расширить пространство свободы, укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов, быть страной, открытой миру». Полностью солидарен с нашим Президентом и отмечу, что, прежде всего, мы должны быть открыты друг другу. Поэтому считаю важным, что сегодня состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Челябинской области и «Агентством социальной информации». Это может и должно объединить наши усилия в развитии институтов гражданского общества Челябинской области.

10:51 — Как видите, институций создано немало, и все они являются важными каналами коммуникации власти и общества. Один из главных таких каналов – это общественные приемные губернатора, которые действуют во всех территориях и возглавляются авторитетными общественными деятелями на безвозмездной основе. По итогам прошлого года в приемные поступило 4,5 тысячи обращений граждан, из которых больше 3 тысяч полностью удовлетворено. Мы постоянно встречаемся с руководителями общественных приемных, оцениваем, что еще можно сделать, считаем, что это хороший канал для диалога и общения.

10:50 — Очень активно проявляют себя комитеты территориального общественного самоуправления (ТОС). На сегодняшний день в регионе действуют 441 комитет в 17 муниципальных образованиях, где проживают более 2 миллионов человек. В апреле 2018 года по инициативе Совета муниципальных образований Челябинской области и общественного движения «За возрождение Урала» при поддержке регионального Правительства была создана Ассоциация ТОС Челябинской области. Убежден, что это даст импульс дальнейшему развитию института общественного контроля и территориального самоуправления. Будем следить, понимать результаты, оценивать.

10:49 — В начале текущего года областная Общественная палата впервые подготовила и обучила общественных наблюдателей, которые успешно отработали в день выборов Президента Российской Федерации на избирательных участках Челябинской области. Нам приятно, что среди ведущих экспертов на сегодняшнем Форуме присутствует член Общественной палаты Российской Федерации - Елена Андреевна Тополева-Солдунова, давайте её поприветствуем! Не надо жалеть говорить друг другу приятные слова!

Наряду с общественными палатами, активно развивается система общественных советов при органах исполнительной власти. Совместно с действующим в Челябинской области ресурсным Центром поддержки и развития СО НКО в 2018 году организовано обучение председателей общественных советов федеральными экспертами. Особо отмечу роль советов в организации независимой оценки качества услуг в социальной сфере – тема очень чувствительная и требующая объективного контроля.

10:48 — С 2017 года в Челябинской области проводится Школа разработки муниципальных программ развития гражданского общества для муниципальных образований, через нее прошли порядка 30 муниципалитетов. Рассчитываю, что мы увидим реальный эффект уже в ближайшем будущем. Коллеги говорят, что нужно посмотреть, чтобы региональная практика пришла во все муниципалитеты. Подумаем, что еще можно сделать, кроме учебы. Кажется мне, надо ставить уже реальные задачи, проводить оценку деятельности глав, учитывать, насколько активно в своей территории они развивают некоммерческий сектор. В этом году по новым принципам прошло формирование областной Общественной палаты. Практически повсеместно созданы муниципальные общественные палаты. Многие из них стали действенными площадками для гражданского диалога, включились в решение актуальных проблем на муниципальном уровне, активно проявили себя при формировании проекта Стратегии развития Челябинской области до 2035 года.

10:46 — Три года назад мы поставили перед собой задачу минимизировать количество детей в детдомах, увеличивать количество приемных семей. Порядка 3 миллиардов рублей мы передаем в семьи на все виды поддержки. Это серьезная история. Раньше дети были в детдомах, мы тратили на это ресурсы, а теперь ресурсы передали в семьи. Очевидно, что мама, которая воспитывает своих троих детей и пять-семь приемных занимается тяжелым трудом, серьезной работой, и это одно из наших достижений. В год мы выделяем 3 миллиарда рублей из 11, направляемых на поддержку детства.

10:45 — Десятками миллионов исчисляется объем финансовых средств, привлеченных общественными организациями в регион для реализации социально-значимых проектов. Пока готовился этот форум, стали известны итоги второго конкурса 2018 года на выделение грантов Президента России на развитие гражданского общества. В Челябинской области 37 некоммерческих организаций получат поддержку на сумму более 59 миллионов рублей. Впервые общая сумма Президентских грантов, полученных за год региональными НКО, превысила 100 миллионов рублей. Важно, что в этом году проявили активность и получили поддержку существенно больше НКО из малых городов и сельских районов. Каждый год мы закладываем в бюджете средства на предоставление субсидий социально ориентированным НКО на конкурсной основе через министерства Челябинской области. К примеру, в рамках государственной программы областного Министерства социальных отношений в текущем году получили поддержку 47 проектов на общую сумму 15 миллионов рублей. В 2019 году объем выделяемых средств сохранится, 15 миллионов рублей будут выделены на гранты Губернатора Челябинской области. Особое внимание уделяем участию некоммерческого сектора в оказании социальных услуг, финансируемых за счет бюджетов. В этом вопросе есть определенное движение, но очевидно, что нужно продолжать начатую работу.



10:44 — Три года назад впервые в Уральском федеральном округе именно в этих стенах прошел форум гражданских инициатив «Сообщество», организованный Общественной палатой Российской Федерации. В тот год форум принял тысячу участников и дал импульс к созданию новых общественных объединений, распространению лучших практик в деятельности некоммерческих организаций. В целом за десятилетие число неправительственных организаций в Челябинской области увеличилось в два раза: сегодня около 4 тысяч общественных организаций объединяют более семисот тысяч активных южноуральцев. Это огромная созидательная сила проявляет себя в самых разных сферах – от благотворительности до оказания социальных услуг, в реализации спортивных и экологических проектов, поддержке ветеранов, детей, семейного предпринимательства. НКО — важная часть региональной экономики, за последние годы ими созданы 3 тысячи рабочих мест.

10:42 — Рад приветствовать участников, экспертов, гостей Южно-Уральского гражданского форума. Такие встречи очень важны и позволяют улучшить взаимодействие некоммерческого сектора экономики, бизнеса, органов власти и местного самоуправления. В свое время именно на базе Гражданского форума Челябинской области была создана региональная Общественная палата – сегодня это важный институт гражданского общества в регионе. В прошлом году в регионе возродили и обновили формат мероприятия, сделав форум масштабной площадкой для общения гражданских активистов нашей области и других регионов. Сегодня, уважаемые коллеги, высоко востребованы ваши воля и интеллект, чтобы солидарным усилием добиваться решения важнейших государственных и социальных задач.



Южно-Уральский гражданский форум в два дня проходит в Челябинске. Мероприятие соберет гражданских активистов и региональных экспертов в сфере деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций. Участники получат новые знания от лучших российских экспертов, обзаведутся новыми контактами с ведущими российскими благотворительными фондами, узнают новые технологии привлечения ресурсов для своего проекта.

Откроет мероприятие Борис Дубровский. Губернатор выступит с приветственной речью, во время которой расскажет о важности гражданского форума для южноуральского бизнес-сообщества и органов власти.