Пострадавшего после взрыва в Аше переведут в Челябинск

Мужчина находится в состоянии эмоционального потрясения.
В результате взрыва
Пострадавшего в результате ЧП на градообразующем предприятии Аши в ближайшее время перевезут в Челябинск. Рабочему предстоит длительное лечение в областной больнице города. Сейчас мужчина находится в состоянии эмоционального потрясения.
— 38-летний пострадавший находится в 1-й городской больнице Аши. Там ему сделали снимки и по системе телемедицины проконсультировались с главным травматологом-ортопедом Минздрава Челябинской области Леонидом Полляком. В ходе консультации было принято решение транспортировать пациента в Челябинскую областную больницу. Но срочности в этом вопросе нет, переводить мужчину решено завтра, 20 декабря,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Минздрава Челябинской области.
Напомним, сегодня утром на Ашинском металлургическом заводе прогремел взрыв. Его эпицентром стала сломанная плавильная печь, в которую залилась вода из охлаждающей системы. Рабочие не успели исправить неполадку, один человек погиб, а второй получил серьезные травмы.