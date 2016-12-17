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Пострадавшего после взрыва в Аше переведут в Челябинск

Пострадавшего после взрыва в Аше переведут в Челябинск
ЧП , взрыв , Аша , пострадавшие , металлургический завод
19.12.2016 16:38:26

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Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Мужчина находится в состоянии эмоционального потрясения.

В результате взрыва 38-летний рабочий на Ашинском метзаводе получил серьезные травмы: ожоги и переломы. Сейчас он находится в реанимации городской больницы, однако в ближайшее время ему предстоит транспортировка в областную столицу. Врачи приняли соответствующее решение в ходе совместной консультации.

Пострадавшего в результате ЧП на градообразующем предприятии Аши в ближайшее время перевезут в Челябинск. Рабочему предстоит длительное лечение в областной больнице города. Сейчас мужчина находится в состоянии эмоционального потрясения.

— 38-летний пострадавший находится в 1-й городской больнице Аши. Там ему сделали снимки и по системе телемедицины проконсультировались с главным травматологом-ортопедом Минздрава Челябинской области Леонидом Полляком. В ходе консультации было принято решение транспортировать пациента в Челябинскую областную больницу. Но срочности в этом вопросе нет, переводить мужчину решено завтра, 20 декабря,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Напомним, сегодня утром на Ашинском металлургическом заводе прогремел взрыв. Его эпицентром стала сломанная плавильная печь, в которую залилась вода из охлаждающей системы. Рабочие не успели исправить неполадку, один человек погиб, а второй получил серьезные травмы.

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