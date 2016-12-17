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Определен порядок выплат пострадавшим после взрыва в Аше

Определен порядок выплат пострадавшим после взрыва в Аше
ЧП , взрыв , Аша , пострадавшие , выплаты
20.12.2016 14:51:24

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20 Декабря 2016, 18:30

Родственники погибшего 51-летнего мужчины получат 2 миллиона рублей.

Родственники мужчины, погибшего накануне после взрыва в электроплавильном цехе Ашинского метзавода, получат страховые выплаты. Сумма компенсации составит 2 миллиона рублей. Пострадавший Дмитрий Булатов также может претендовать на выплаты, но в меньшем размере.

Случившаяся накануне в Аше трагедия унесла жизнь одного из ведущих энергетиков Ашинского металлургического завода. Родственники 51-летнего Евгения Курдакова в качестве компенсации получат 2 миллиона рублей. Страховая компания подтвердила готовность осуществить перечисления, произошедшее будет признано страховым случаем.

— Родственники погибшего и пострадавший имеют право на страховые компенсации до 2 миллионов рублей, а выплаты за вред здоровью определяются по специальной таблице. При этом размеры компенсаций зависят от вида травмы и степени ее сложности, — сообщили сайту «Первый областной» в Национальном союзе страховщиков ответственности.

Напомним, 19 декабря утром на Ашинском металлургическом заводе прогремел взрыв. Его эпицентром стала сломанная плавильная печь, в которую залилась вода из охлаждающей системы. Рабочие не успели исправить неполадку, 51-летний энергетик погиб, а 38-летний рабочий получил серьезные травмы. Кроме того, за медицинской помощью обратились два сотрудника предприятия с ожогами. По факту гибели мужчины на рабочем месте в Аше возбуждено уголовное дело.

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