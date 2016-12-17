Определен порядок выплат пострадавшим после взрыва в Аше

Родственники погибшего
51-летнего мужчины получат 2 миллиона рублей.
Родственники мужчины, погибшего накануне после взрыва в электроплавильном цехе Ашинского метзавода, получат страховые выплаты. Сумма компенсации составит 2 миллиона рублей. Пострадавший Дмитрий Булатов также может претендовать на выплаты, но в меньшем размере.
Случившаяся накануне в Аше трагедия унесла жизнь одного из ведущих энергетиков Ашинского металлургического завода. Родственники
— Родственники погибшего и пострадавший имеют право на страховые компенсации до 2 миллионов рублей, а выплаты за вред здоровью определяются по специальной таблице. При этом размеры компенсаций зависят от вида травмы и степени ее сложности, — сообщили сайту «Первый областной» в Национальном союзе страховщиков ответственности.
Напомним, 19 декабря утром на Ашинском металлургическом заводе прогремел взрыв. Его эпицентром стала сломанная плавильная печь, в которую залилась вода из охлаждающей системы. Рабочие не успели исправить неполадку,