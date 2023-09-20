Плавание на сапбордах без жилетов может обернуться штрафами для жителей Челябинской области

Соответствующий законопроект одобрили в Заксобрании региона

В Челябинской области планируют штрафовать за плавание на надувных матрасах, сапбордах и виндсерфах без спасательных жилетов. Законопроект одобрил комитет законодательного собрания Челябинской области по законодательству.

Авторы законопроекта предлагают за использование плавсредств без спасательного жилета, круга или нагрудника ввести штраф от 500 рублей до двух тысяч рублей.

«Введение таких норм должно повысить уровень ответственности граждан, тем более, что речь идет о жизни и здоровье и взрослых, и детей», — отметил председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин.

Нарушителей будут искать совместные патрули, состоящие из представителей местной власти и сотрудников инспекции по маломерным судам.