«Платье города — 2025»: 26 марта пройдет юбилейный показ с участием звезд «Первого областного»

Новые модели дизайнеров можно будет увидеть на подиуме в Театре оперы и балета

26 марта в Челябинске состоится 25-й, юбилейный фестиваль моды «Платье города — 2025». В этом году зрителей ждет не только показ коллекций российских дизайнеров из Озерска, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Костаная и Республики Саха, но и уникальное VIP‑дефиле сотрудников медиахолдинга «Первый областной».

Весь март наши коллеги усердно готовились к этому событию, посещая уроки дефиле. Результат их тренировок вы сможете оценить на сцене Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М. И. Глинки.

Фестиваль позиционируется не просто как показ мод, а в качестве площадки, где молодые дизайнеры могут заявить о себе, считает автор и художественный руководитель фестиваля Светлана Клименко.

Трансляцию мероприятия можно посмотреть 26 марта в 18:30:

— в эфире телеканала «Урал 1»;

— на сайте 1obl. tv;

— в сообществе телеканала ОТВ ВК.

Для всех, кто не сможет посмотреть трансляцию, 30 марта в 18:25 будет повтор на телеканале ОТВ.

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