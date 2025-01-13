Плата за вход в нацпарк «Зигальга» вырастет с 15 января

Билет будет стоить 250 рублей

С 15 января в национальном парке «Зигальга» в Катав-Ивановском районе Челябинской области вырастут цены на билеты. За вход придется отдать 250 рублей, на 50 рублей больше, чем прежде. Об этом рассказали в парке.

При этом вход останется бесплатным для детей школьного и дошкольного возраста, инвалидов, многодетных семей, пенсионеров, жителей Катав-Ивановского района, ветеранов боевых действий, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, сотрудников особо охраняемых природных территорий.

Напомним, плата устанавливается для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий согласно Постановлению правительства РФ от 13 июля 2020 года № 1039. Для особо охраняемых природных территорий федерального значения, как нацпарк «Зигальга», она составляет не менее 1 процента от величины прожиточного минимума трудоспособного населения России.