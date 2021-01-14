Пластовский район завершил плеяду губернаторских елок

Детские рождественские праздники прошли по области с 7 по 14 января

Старт рождественской кампании дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время мюзикла «Двенадцать месяцев», который прошел в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М. И. Глинки 7 января. Сегодня он обратился к юным пластовчанам в формате видеопоздравления с главного экрана дома культуры. Алексей Текслер и митрополит Григорий передали ребятам свои самые светлые пожелания.



«Дорогие ребята, поздравляю вас с Новым годом и со светлым праздником Рождества Христова. Я рад видеть вас здесь на нашей Рождественской елке. Мы верим в чудо, в исполнение желаний. Уверен, что следующий год будет для нас лучше, вы достигнете новых результатов. Желаю, чтобы в наступившем году все были здоровы и счастливы, чтобы все, что вы делаете, обязательно было результативно», — сказал Алексей Текслер.



Глава Пластовского района Андрей Пестряков и протоиерей, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» села Верхняя Санарка Дмитрий Кадомцев поздравили ребят и наградили победителя областного конкурса творческих работ «Рождественская сказка». Подарок и диплом победителя в конкурсе с подписью губернатора получил Даниил Франчук. Даниил отправил на конкурс рождественский рассказ «Приключение маленького Хорька».



Творческие работы победителей и призеров регионального конкурса включены в традиционный сборник «Рождественская сказка», который в комплекте подарка получили все маленькие гости губернаторских елок.



Для 110 гостей елки артисты Челябинского государственного драматического «Молодежного театра» показали спектакль «Иван-Царевич и Серый волк». Зрители вместе с героями сказки пробирались сквозь волшебный лес, где обитают невиданные звери, Кощей, Баба-яга, Шамаханская царица, Леший, Соловей-разбойник, Черный ворон и многие другие персонажи русских народных сказок. Захватывающее приключение подарило бурю эмоций и ярких впечатлений не только детям, но и взрослым, которые их сопровождали.



Рождественские губернаторские елки посетили более шести тысяч детей. Все мероприятия прошли с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

