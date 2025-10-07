Пласт отмечает 85-летие

Жителей этого города отмечает особое отношение к труду

Сегодня, 7 октября, город Пласт в Челябинской области отмечает 85-летие. Сейчас это развитый город, комфортный для жизни. А началась его история в 1845 году — с начала освоения золотоносных приисков и появления горняцких поселков.

«Особое отношение к делу, умение ценить истинное мастерство веками формировали трудовой характер местных жителей»,— подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

85 лет назад поселки были объединены и преобразованы в город. Тогда началось его стремительное развитие. В последние годы при поддержке области в Пласте обновили здания взрослой и детской больниц, во второй школе открылся новый современный учебный корпус со спортивным ядром. В городе возведен храм в честь Святой Великомученицы Варвары — покровительницы горняков. Кроме того, благоустраиваются общественные пространства, дворы, игровые и спортивные площадки.

В юбилейный год Алексей Текслер пожелал Пласту дальнейшего развития и процветания.

Основной отраслью промышленности в Пласте до сих пор является золотодобывающая. Кроме того, здесь находятся месторождения каолиновой глины, мрамора и кварца.