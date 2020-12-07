Планы строительной отрасли региона на ближайшие годы озвучил Алексей Текслер

Губернатор проконтролировал объекты строительства в Челябинске.

Губернатор Челябинской области озвучил планы развития строительной отрасли на ближайшие годы. Глава региона также проконтролировал жилищные стройки в областной столице. В частности Алексей Текслер проверил готовность к вводу дома в Новосинеглазово, где квартиры предназначены для детей-сирот и для расселения граждан из аварийного жилфонда.



«Глава региона также побывал в жилом комплексе „EvoPark“, который может служить примером комплексной застройки. Строительство находится в начальной стадии, в этом году заселили два первых дома, всего запланировано 12 этапов строительства. Квартиры активно раскупаются, в том числе благодаря льготной ипотеке под 6,5% годовых. В жилом комплексе качественно обустроены общественные пространства, возводятся соцобъекты, система „умный город“»,— заявили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Затем губернатор провёл совещание с представителями строительной отрасли. Алексей Текслер подчеркнул, что несмотря на кризис в 2020 году было введено 1,58 миллионов квадратных метров жилья. В этом помогла госпрограмма льготной ипотеки под 6,5% годовых. Также глава региона определил приоритетные задачи для строительной отрасли: в 2021 году ввести 1миллион 670 тысяч квадратных метров жилья. До 2030 года — строить не менее 2,8 миллионов квадратных метров жилья ежегодно, больше вкладывать в социальную инфраструктуру. Для стимулирования развития жилищного строительства на объекты социальной, инженерной инфраструктуры в 2021 году из федерального бюджета регион привлек более 700 миллионов рублей по программе «Стимул».

«Это почти в три раза больше тех сумм, которые у нас были в 2020 году в рамках мероприятий по стимулированию жилищного строительства. Благодаря чему в следующем году построим школу в Челябинске, в „Академ Риверсайде“. Также значительную сумму выделяем на создание инженерных сетей на землях, которые предоставлены многодетным семьям, и реализуем несколько проектов в сфере строительства дорог и улиц — впервые в рамках „Стимула“ мы получили средства на эти цели. Построим две дороги в Челябинске — это комплексное развитие микрорайона „Ньютон“, улица Академика Макеева и проспект Родионова, а также две дороги в Магнитогорске в целях активизации строительства в микрорайонах 110-м и 147-м»,— рассказал глава региона.

Помимо этого продолжится программа переселения граждан из аварийного жилья, на которую в следующем году будет сохранена дотация в миллилард рублей. Не остановится и работа по восстановлению прав дольщиков.

«По 18 объектам — это 1 664 гражданина — уже принято решение о финансировании мероприятий по завершению строительства, и по 7 объектам предполагается выплата компенсаций для 415 граждан. Как видите, у нас количество решений о достройке домов дольщиков существенно превышает выплату компенсаций»,— сказал губернатор.

Отдельно Алексей Текслер затронул тему сельской ипотеки. Рынок вторичного жилья в территориях исчерпан, возникла необходимость строить новое жилье. Реализация программы поможет улучшить жилищные условия людей и привлечь в сельские территории молодых специалистов, заявили в правительстве области. Помимо этого, губернатор заявил об инициативе увеличения порога сельской ипотеки до пяти миллионов рублей.