Планируйте свой маршрут: на дорогах Челябинска зафиксированы значительные заторы

Движение особенно затруднено на северо-западе города и автодороге Меридиан

Рабочая неделя в самом разгаре, все спешат по делам, оттого на дорогах Челябинска снова образовались пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы оцениваются в семь баллов. Рассказываем, какие улицы лучше миновать.

Начнем с северо-запада города: там сейчас непросто проехать по улицам Куйбышева, Чайковского, Молодогвардейцев. На Комсомольском проспекте затруднено движение сразу на двух участках: от Чайковского до Пионерской и в районе Молодогвардейцев. Аналогичная ситуация сейчас и на проспекте Победы. На улице Братьев Кашириных также пробки сразу на нескольких участках. Небольшой затор и на улице Университетская Набережная в районе Молодогвардейцев. Движение стоит на нескольких участках Свердловского проспекта, пробки зафиксированы на улицах Труда, Первой Пятилетки. Большой затор образовался на улице Рождественского и на автодороге Меридиан на участке от Рождественского до проспекта Ленина. На последнем, кстати, тоже затор от улицы 3-го Интернационала до Цвиллинга.

Цены на такси сегодня завышены: за поездку в центр города придется заплатить около 200 рублей.

Отметим, по сообщениям синоптиков, на дорогах возможна гололедица, поэтому пешеходам и автолюбителям следует быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.