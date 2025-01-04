Питомцы челябинского зоопарка получат новогодние подарки

В праздничной акции могут принять участие все желающие

Завтра, 5 января, в 13:00 в челябинском зоопарке пройдет мероприятие «Новогодние подарки для питомцев».

«Приглашаем вас вместе с нами сделать простые игрушки для животных зоопарка и сразу их раздать. Конечно, мероприятие не обойдется без интересных фактов о питомцах и ответов на ваши вопросы», — сообщили в пресс-службе организации.

Встреча желающих вручить питомцам зоопарка игрушки состоится завтра, 5 декабря, возле центральной клумбы.

6-го января в 12:00 в зоопарке пройдет мероприятие с контактными животными «Змеиное царство» в честь символа 2025 года.