Питьевую воду в Челябинске проверили на качество

Почти каждая десятая проба не соответствует нормам

Лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии региона провели исследования проб на качество холодной питьевой воды в Челябинске. Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, пробы отбирали в 31 мониторинговой точке во всех районах города. В итоге существенного ухудшения качества воды не обнаружили, но были пробы, которые не соответствовали установленным нормам.

Речь идет об исследованиях, проведенных в январе — августе этого года, а пробы отбирались из распределительной сети городского водопровода. Итог таков: из 290 проб воды 24 не соответствовали по санитарно-химическим показателям, еще 3 — по микробиологическим показателям.

«При сравнении показателей 2023 и 2022 годов наблюдается незначительное увеличение доли проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, и снижение доли нестандартных проб по микробиологическим показателям», — отметили в ведомстве.

Анализ полученных результатов не выявил существенного ухудшения качества питьевой воды в Челябинске. Специалисты назвали ее безопасной. Кстати, в прошедшем июне специалисты все же находили отклонения от норм, поэтому коммунальщикам тогда выдали предостережения.

Главная особенность этого года — жалобы горожан на мутную воду из кранов. Власти Челябинска связали это с работами по строительству станции обеззараживания воды, из-за которых переключали магистральные водоводы. Скорость потока вода по этой причине значительно увеличивалась, что и вызвало изменение ее цвета.