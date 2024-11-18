Писатель из Челябинска выиграл в международном литературно-художественном конкурсе

Сейчас автор работает над романом-эпопеей

Челябинский прозаик Никита Корнаухов победил в международном литературно-художественном конкурсе «Лунная радуга» им. Сергея Павлова. ИА «Первое областное» пообщалось с писателем.

«Очень рад. Надеюсь, эта победа станет для меня мостом в писательскую жизнь. Поздравляю самого себя с почином и буду дальше редактировать книгу, чтобы разослать заказчикам», — говорит Никита Корнаухов.

Автор признался, что раньше с победами не особо получалось. Он часто участвовал в литературных конкурсах, но выше первой тройки подняться не удавалось. В «Лунной радуге» его труды высоко оценили.

Никита учится на четвертом курсе на факультете журналистики в ЮУрГУ, учит молодых авторов и собирает свой курс в виде лекций по писательскому делу. Челябинец признается, что мечтает оставить после себя большое интеллектуальное наследие.

«Сейчас пишу роман-эпопею о судьбах людей в Гражданскую войну в России, упомяну русско-японскую, гражданскую войну в Китае и не только. Хочу популяризовать русскую историю и в целом отразить драматизм ХХ века с его поражениями, победами и дорогой к будущему», — поделился Никита.

На оглашение результатов автор полетел в Красноярск. «Лунная радуга» — это состязание для молодежи за звание лучшего автора. Конкурс направлен на развитие и поддержку творческого потенциала студентов.