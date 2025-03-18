Пилотный проект по ранней диагностике онкологии запущен в Магнитогорске

Сервис анализирует более 80 симптомов

В Центральной клинической медико-санитарной части (ЦКМСЧ) Магнитогорска стартовал пилотный проект по использованию сервиса искусственного интеллекта для ранней диагностики онкозаболеваний. В сотрудничестве с петербургской IT-компанией «ТехЛАБ» внедрен сервис Galenos.AI, позволяющий врачам и пациентам оперативно оценивать симптомы, потенциально указывающие на онкологию, сообщает пресс-служба медсанчасти.

Сервис анализирует более 80 симптомов, включая потерю веса, утомляемость и другие, помогая повысить онконастороженность. В дальнейшем планируется адаптация сервиса под специфику онкологических заболеваний, распространенных в Челябинской области. Главный врач ЦКМСЧ Максим Домашенко подчеркнул важность ранней диагностики, даже если это позволит выявить лишь один случай онкологии на тысячу обследований.

Заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи ЦКМСЧ Даян Султангужин отметил, что активная профилактика и диспансеризация способствуют раннему выявлению онкологических заболеваний. Новый сервис ИИ расширяет возможности врачей в этом направлении.

Пациенты поликлиники № 2 ЦКМСЧ могут воспользоваться сервисом, отсканировав QR-код, заполнив электронную анкету и проконсультировавшись с лечащим врачом. Алгоритмы сервиса основаны на актуальных клинических рекомендациях Минздрава РФ. Этот проект является первым подобным в Челябинской области и направлен на улучшение качества диагностики и повышения шансов на успешное лечение онкологических заболеваний.