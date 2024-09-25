Жук-короед убивает пихтовый лес Таганая

Ученые ищут способ избавиться от вредителя — эффективного метода пока нет

В национальном парке Таганай и его окрестностях поселился жук-короед, поражающий пихты. В сентябре в нацпарке прошла научная конференция, на которой искали способ избавиться от вредителя. Эффективного метода борьбы с короедом до сих пор нет, и деревья продолжают гибнуть, сообщает пресс-служба нацпарка.

До недавних пор уссурийский полиграф (так называется жук-вредитель) обитал только на Дальнем Востоке. Около десяти лет назад он проник на территорию Центральной России и начал шествие на восток. На Тагане его обнаружили в 2022 году.





Национальный парк «Таганай» готов стать исследовательской площадкой, где могут быть отработаны методы борьбы с уссурийским полиграфом.

«Наши ученые уже собрали материал для молекулярно-генетического анализа южно-уральской популяции полиграфа для определения региона — донора инвазии и путей проникновения полиграфа на территорию парка. Также разработан экспресс-метод оперативной оценки степени поражения вредителем пихтовых древостоев», — рассказывает и. о. директора НП «Таганай» Евгения Дунаева.

Уже в ближайшее время вдоль туристических троп и рядом с приютами национального парка проведут санитарную вырубку пихт. Однако полностью ликвидировать очаги заражения не получится, так как жук-короед обосновался и в окрестностях Златоуста — за пределами национального парка.

Между тем в Челябинске этим летом начали желтеть вечнозеленые сосны. Биологи полагают, что деревья не смогли перестроиться на сухую погоду после обильных дождей.