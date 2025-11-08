Пик тепла в Челябинской области придется на 8 ноября

В регионе потеплеет до +8°C

Сегодня, 8 ноября, Челябинская область окажется под влиянием южной периферии циклона и расположится в его теплом секторе, благодаря чему температура в регионе может подняться до +8°C. При этом сохранится пасмурная и дождливая погода, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +7°C. Ветер западный, около 5 метров в секунду.

В Магнитогорске день также выдастся дождливым. Температура поднимется до +6°C.

В Миассе будут наблюдаться смешанные осадки. Потеплеет до +6°C. Ветер западный, 4 метра в секунду.

В Златоусте градусники покажут +3°C. Снег с дождем.

Жителям Бредов тоже потребуется зонт. Столбики термометров зафиксируются на +7°C. Ветер западного направления, 7 метров в секунду.

В Аше и Верхнеуральске осадки усилятся ближе к вечеру. Ожидается около +5°C.

В Бакале — дождь со снегом и слабый плюс. Ветер западный, 4 метра в секунду.

В Пласте градусники покажут +8°C. Пасмурно, небольшой дождь во второй половине дня.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +3 до +8°C. Облачно, небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер западный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Плюсовая температура сохранится ненадолго. Так, в соседнем регионе — Башкирии — на следующей неделе похолодает до — 15°C, сообщает Башинформ.ру.