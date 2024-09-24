Пик пневмоний в Челябинской области пока не наступил

О ситуации с заболеваемостью рассказали в Роспотребнадзоре

После нескольких сообщений о переводе школ на дистанционное обучение из-за случаев заболевания детей внебольничными пневмониями журналисты Ural1 обратились в Роспотребнадзор за актуальными данными.

Что происходит?



«Внебольничная пневмония встречается довольно часто, возникает по разным причинам. По нашим данным мониторинговых исследований, в настоящее время в этиологической структуре преобладают микоплазменные внебольничные пневмонии», — рассказала Раиса Косарева, начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

На территории Челябинской области, как и в целом по стране, с прошлого года идет очередной эпидемический подъем заболеваемости. В регионе такая ситуация регистрируется раз в пять лет.

Понятно, что с началом учебного года заболевание стало распространяться в образовательных организациях. Отложенный эффект дает длительный инкубационный период — до трех недель.

Признаки пневмоний

«Как правило, начало — это острое респираторное заболевание, которое может сопровождаться повышением температуры, ринитом, кашлем, болью и одышкой», — отмечает Раиса Косарева.

Именно микоплазменная пневмония протекает иначе. Может не быть температуры и одышки, ее сложно диагностировать. Точную информацию дает рентген.

С начала 2024 года в Челябинской области зарегистрировано 650 000 случаев заболеваний микоплазменной пневмонией, это выше среднемноголетнего уровня на 50%, сообщили в Роспотребнадзоре.

За последнюю неделю уровень заболеваемости — 51 случай на 100 тысяч населения. Рост составил 9%.

В школах наблюдаются случаи множественных заболеваний внебольничной пневмонией.

Чтобы снизить рост заболеваемости, применяют обычные меры: изолируют людей с признаками ОРВИ, усиливают дезинфекцию и контроль за питьевым режимом. Кроме того, дезорганизации проводят в помещениях заключительную дезинфекцию.

Автор: Анна Махнина