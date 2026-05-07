Пик наступившего тепла придется на 7 мая в Челябинской области

Синоптики прогнозируют прогрев до +26 °C

Сегодня, 7 мая, в Челябинской области местами пройдут дожди и прогремят грозы. Температура воздуха при этом поднимется до +25°C и выше, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики обещают от +23 до +25°C. День выдастся сухим, солнечным и маловетреным.

В Магнитогорске — пасмурно и 23°C выше нуля. Ночью возможен небольшой дождь.

В Аше дневной прогрев составит +27°C. Днем возможен слабый кратковременный дождь, в целом ясно.

В Бакале сегодня +22°C и облачно с прояснениями. Почти без ветра.

В Еманжелинске — ясно и 26°C со знаком плюс.

В Карталах ожидается +24°C. День выдастся хмурым. Ночью пройдет умеренный дождь.

В Бредах — те же +24°C, но дождливо. Слабый юго-западный ветер.

В целом температура в регионе составит +21…+26°C. Ветер будет слабым, преимущественно северо-восточного направления.