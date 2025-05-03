Пик метеорного потока эта-Аквариды увидят южноуральцы в мае

Он ожидается уже через несколько дней

Метеорный поток эта-Аквариды смогут наблюдать жители Челябинской области на протяжении всего мая. Уже с сегодняшнего дня он вступает в активную фазу, а пик потока ожидается 6 мая, сообщили в Московском планетарии.

Майские Аквариды — это богатый метеорный поток, источником которого является пылевой след от кометы Галлея. Земля проходит сквозь него ежегодно в мае и октябре.

Метеоры майских Акварид довольно яркие и быстрые — их скорость достигает почти 67 километров в секунду. А еще они оставляют длинные следы.

«Широкий максимум потока, иногда с присутствием подмаксимумов, происходит обычно в начале мая — с 3-го по 10-е, когда можно наблюдать 30 и более метеоров в час»,— рассказали в Московском планетарии.

Утром 6 мая ожидается самый пик потока — можно будет увидеть до 40 метеоров в час.

Наблюдать метеоры лучше всего с 4 до 6 часов утра (челябинское время). Они видны невысоко над юго-восточным горизонтом. В пик потока, 6 мая, лучшее время наблюдения — 8 часов утра.