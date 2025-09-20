Пик бабьего лета в Челябинской области придется на субботу, 20 сентября

Ветра не будет совсем, а воздух прогреется до +21°C

Сегодня, 20 сентября, день в Челябинской области идеален для вылазок на природу: осадков и ветра не будет, а столбики термометров местами поднимутся выше +20°C, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске ожидаются около +18...+20°C и переменная облачность. Ветер неустойчивый, слабый.

Магнитогорцам достанется преимущественно облачная погода. Воздух прогреется до +18°C.

В Троицке и Карталах температура поднимется до +20°C. Облаков прогнозируют чуть больше, чем солнца. Ветер юго-западный, около 3 метров в секунду.

В Бакале по-прежнему прохладно — около +15°C. Ветер слабый. Без дождей.

Столбики термометров в Еманжелинске и Бредах зафиксируются на +20°C. К вечеру натечет облачность, но обойдется без осадков. Ветер западного направления, до 2 метров в секунду.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +16 до +21°C. Переменная облачность. Ветер неустойчивый, до 6 метров в секунду.