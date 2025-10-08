Пик бабьего лета в Челябинской области придется на 9 октября

Воздух прогреется до +18 градусов

Бабье лето в Челябинской области уже скоро подойдет к концу: в выходные в регионе резко похолодает. Пока же на Южном Урале сохраняется погода, щедрая на солнце и тепло: в четверг, 9 октября, воздух местами прогреется до +18 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске градусники этой ночью покажут от 0 до +2°C. Дневной прогрев составит от +14 до +16°C. Не будет ни осадков, ни сильного ветра.

В Челябинской области температура предстоящей ночью будет варьироваться от −8 до +3°C. Холоднее всего в горах и низинах. Днем воздух прогреется до +13…+18°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер слабый.