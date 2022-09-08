ПФР просит челябинцев подавать заявления на пособия для детей от 8 до 17 лет до конца сентября

Иначе выплата будет меньше

Жители Челябинской области, претендующие на пособие для детей от 8 до 17 лет, должны подать заявление в ПФР до конца сентября. Такую рекомендацию дает пресс-служба регионального отделения ведомства.

«Если семья успеет получить одобрение на заявление до 1 октября, то выплаты будут осуществляться за период с 1 апреля. Во всех остальных случаях — с момента подачи заявления»,

— замечают в пресс-службе.

Напомним, ежемесячные денежные выплаты положены семьям с детьми от 8 до 17 лет. Заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты принимаются от родителей или опекунов, являющихся гражданами России и постоянно проживающих на территории страны. Доход на одного человека в семье должен быть меньше прожиточного минимума — в Челябинской области он установлен на уровне 13 076 рублей.

От взрослых требуется подтверждение дохода или уважительная причина для его отсутствия. При оценке нуждаемости семьи в выплатах учитывается также движимое и недвижимое имущество.

В Челябинской области пособия уже получили более 110 тысяч детей. Размер ежемесячных денежных выплат для них может составлять 50, 75 и 100 процентов от прожиточного минимума в зависимости от доходов семьи, то есть 6844 рубля, 10 266 рублей и 13 076 рублей соответственно.

Подать заявление можно одним из трех способов: в клиентской службе ПФР, в МФЦ или через портал госуслуг.