ПФР по Челябинской области опроверг слухи об индексации пенсий с 1 июня

Речь идет о пособиях для работающих пенсионеров и людей старше 80 лет

В интернете появилась информация, что с июня 2021 года в России увеличены пенсии для работающих граждан и граждан старше 80 лет. Однако это лишь слухи, сообщает отделение ПФР по Челябинской области.

«Страховые пенсии работающих индексируются только после увольнения. При этом выплата увеличенного размера пенсии начинается с четвертого месяца, следующего за месяцем после увольнения», — говорят в ПФР.

Например, если гражданин уволился в мае, то в сентябре ему будет выплачена увеличенная пенсия и разовая доплата к ней за три прошедших после увольнения месяца (в данном случае за июнь, июль и август).

Размер пенсии у людей старше 80 лет зависит только от даты рождения. Когда человеку исполняется 80 лет, производится автоматический перерасчет установленной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в два раза.

Размер прибавки с 1 января 2021 года составляет 6 044,48 рубля. Общая сумма фиксированной выплаты с учетом увеличения — 12 088,96 рубля.

При этом у инвалидов первой группы фиксированная выплата в двойном размере назначается со дня установления указанной группы инвалидности и не зависит от возраста.

Получить консультацию по размеру пенсии можно:

— по единому справочному телефону ПФР по Челябинской области 8-800-600-02-77;

— по справочному телефону отделения ПФР 8 (351) 282-28-28;

— по телефону горячей линии управления ПФР по месту жительства.