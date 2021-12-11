ПФР: пенсии за январь некоторым россиянам могут выплатить в декабре

Изменения связаны с графиком работы Почты России в новогодние праздники

Российские пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца, пенсию за январь могут получить в декабре. Об этом информагентству URA.ru сообщили в одном из региональных отделений Пенсионного фонда России.

Так, те пенсионеры, которые получают пенсию первого числа через отделения Почты России, выплату за январь получат в конце декабря.

При этом тех, кто получает пенсии третьего числа каждого месяца и в последующие дни, изменения не коснутся, так как, по данным информагентства, Почта России пошла навстречу Пенсионному фонду и сократило число нерабочих дней.