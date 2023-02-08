ПФР отказал в досрочной пенсии учителю с 30‑летним стажем из Магнитогорска

В ведомстве заявили, что в России не существует профессии «учитель начальных классов»

Общественная палата Магнитогорска помогла учителю с 30-летним стажем добиться назначения досрочной пенсии. Перед этим педагогу отказали под предлогом того, что профессии «учитель начальных классов» не существует, сообщает пресс-служба Общественной палаты Магнитогорска.

В марте 2022 года женщина-педагог обратилась в Пенсионный фонд за назначением досрочной страховой пенсии по старости, которая положена ей по закону при наработанном 30-летнем стаже. Однако женщина получила отказ. ПФР не включил в ее трудовой стаж четыре года, которые педагог отработала учителем начальной школы на селе.

«Свой отказ ПФР мотивировал тем, что запись в трудовой книжке „учитель начальных классов“ не соответствует списку профессий, который утвержден правительством РФ. В списке профессий „учителя начальных классов“ нет»,

— рассказывают в пресс-службе.

Заместитель председателя Общественной палаты Магнитогорска юрист Елена Фасахова помогла учителю оспорить этот отказ в суде. В итоге Ленинский районный суд Магнитогорска признал отказ незаконным.

«Мы рады, что нам удалось восстановить справедливость и помочь учителю, которая почти полжизни посвятила обучению деток. Очень надеемся, что подобных случаев больше не повторится и гражданам, которые законно наработали свой трудовой стаж для начисления пенсии, не придется обивать пороги судов и доказывать наличие информации, которая и так есть в базах пенсионных органов»,

— говорит Елена Фасахова.

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