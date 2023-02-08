В марте 2022 года женщина-педагог обратилась в Пенсионный фонд за назначением досрочной страховой пенсии по старости, которая положена ей по закону при наработанном 30-летнем стаже. Однако женщина получила отказ. ПФР не включил в ее трудовой стаж четыре года, которые педагог отработала учителем начальной школы на селе.
«Свой отказ ПФР мотивировал тем, что запись в трудовой книжке „учитель начальных классов“ не соответствует списку профессий, который утвержден правительством РФ. В списке профессий „учителя начальных классов“ нет», — рассказывают в пресс-службе.
Заместитель председателя Общественной палаты Магнитогорска юрист Елена Фасахова помогла учителю оспорить этот отказ в суде. В итоге Ленинский районный суд Магнитогорска признал отказ незаконным.
«Мы рады, что нам удалось восстановить справедливость и помочь учителю, которая почти полжизни посвятила обучению деток. Очень надеемся, что подобных случаев больше не повторится и гражданам, которые законно наработали свой трудовой стаж для начисления пенсии, не придется обивать пороги судов и доказывать наличие информации, которая и так есть в базах пенсионных органов», — говорит Елена Фасахова.
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